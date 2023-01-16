16 Ocak 2023, Pazartesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Enflasyondaki düşüş devam edecek! 2023’te kişi başı gelir 12 bin doların üzerinde olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı hedefleri programında konuştu. Bakan Nebati, "Bir yılı aşkın bir süre evvel yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı odağımıza aldığımız Türkiye Ekonomi Modelini hayata geçirdik. Türkiye Ekonomi Modeli ile önemli bir başarı hikâyesi yazdık. Nitekim küresel enflasyonun tarihi yüksek seviyelerde seyrettiği, taşımacılık maliyetlerinin hızla yükseldiği, son yüzyılın en zor yıllarından biri olan 2022 yılında makroekonomik göstergelerin tamamına yakınında başarı elde ettiğimizi vurgulamak isterim, bu açıdan 2022 çok özel bir yıl olmuştur. Kısa bir sürede Döviz Tevdiat Hesaplarında Cumhuriyet tarihindeki en yüksek düşüşe imza attık" dedi. Bakan Nebati, "2023’te kişi başı gelir 12 bin doların üzerinde olacak." ifadelerini kullandı.