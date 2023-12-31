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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yeni yıl mesajı

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.12.2023 12:21
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yıl öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "2024 yılı; yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacaktır." ifadelerini kullandı.
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Bakan Şimşek’ten yeni yıl mesajı
Bakan Şimşek'ten yeni yıl mesajı
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