Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten asgari ücret mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunuyor. Bakan Şimşek, "çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi. Öte yandan Bakan Şimşek, "KKM'den çıkış başladı, 3,4 trilyon liradan 2,7 trilyon liraya düştü. Biz inanıyoruz ki önümüzdeki sene bu çıkış tamamlanacak" açıklamasını yaptı.

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