Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Yabancı yatırımcının ilgisi artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borçlanma faiz oranlarının düştüğüne vurgu yaptı. Bakan Şimşek, " Programımız sayesinde ülkemize yatırımcı ilgisi artmaya ve CDS risk primimiz gerilemeye devam ediyor." dedi.

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