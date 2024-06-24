Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek CHP’nin ekonomi kurmayları ile görüşecek

İktidar ile muhalefet arasında başlayan normalleşme süreci, liderler buluşmasının ardından ekonomi kurmaylarının görüşmesi ile devam edecek. Bu kapsamda CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe bugün saat 10'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret edecek. Peki görüşmede neler konuşulacak? Masada hangi başlıklar olacak? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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