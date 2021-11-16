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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru mesajı

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Giriş: 16.11.2021 10:27
Güncelleme:16.11.2021 10:28
Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde yaptığı açıklamada, "Salgın sürecinde uyguladığımız kamu maliye politikaları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye ekonomisini pozitif ayrıştırmıştır. Üretim, büyüme ve istihdamda farkımızı ortaya koyduk" dedi. Bakan Elvan, "Enflasyonda maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Hedeflediğimiz büyümenin ön koşulu fiyat istikrarından geçiyor. Enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir şekilde gösteriyor, iç talep gelişmelerini çok yakından takip ediyor, gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz. Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece döviz kuru istikrara kavuşacak, ülke risk primi düşecektir." ifadelerini kullandı.
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