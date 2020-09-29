Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Yeni Ekonomi Programı öncesi dikkat çeken paylaşım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Türkiye’de Değişim Başlıyor” temasıyla tanımladığımız Yeni Ekonomi Programı’nın ikinci yılını tamamladık. Küresel salgın başta olmak üzere birçok krizden alnımızın akı ile çıkarak 2019 ve 2020 yıllarında hayata geçen projelerimizle Türkiye'nin milli ekonomi temellerini atıyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, Yeni Ekonomi Programı öncesi dikakt çeken paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Türkiye'de Değişim Başlıyor" temasıyla tanımladığımız Yeni Ekonomi Programı'nın ikinci yılını tamamladık. Küresel salgın başta olmak üzere birçok krizden alnımızın akı ile çıkarak 2019 ve 2020 yıllarında hayata geçen projelerimizle Türkiye'nin milli ekonomi temellerini atıyoruz." ifadelerine yer verdi.