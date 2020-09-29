29 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Yeni Ekonomi Programı öncesi dikkat çeken paylaşım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Yeni Ekonomi Programı öncesi dikkat çeken paylaşım

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.09.2020 11:01
Güncelleme:29.09.2020 11:11
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Türkiye’de Değişim Başlıyor” temasıyla tanımladığımız Yeni Ekonomi Programı’nın ikinci yılını tamamladık. Küresel salgın başta olmak üzere birçok krizden alnımızın akı ile çıkarak 2019 ve 2020 yıllarında hayata geçen projelerimizle Türkiye'nin milli ekonomi temellerini atıyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, Yeni Ekonomi Programı öncesi dikakt çeken paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Türkiye'de Değişim Başlıyor" temasıyla tanımladığımız Yeni Ekonomi Programı'nın ikinci yılını tamamladık. Küresel salgın başta olmak üzere birçok krizden alnımızın akı ile çıkarak 2019 ve 2020 yıllarında hayata geçen projelerimizle Türkiye'nin milli ekonomi temellerini atıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak'tan YEP öncesi dikkat çeken paylaşım
Bakan Albayrak'tan YEP öncesi dikkat çeken paylaşım
Yeni ekonomi programı açıklanıyor
Yeni ekonomi programı açıklanıyor
Yeni Ekonomi Programı ile birlikte neler olacak?
Yeni Ekonomi Programı ile birlikte neler olacak?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vatandaşa tam destek mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vatandaşa tam destek mesajı
Rekor artış! Hedef artık çok yüksek
Rekor artış! Hedef artık çok yüksek
Milyonları ilgilendiriyor! Hesaba göre limit
Milyonları ilgilendiriyor! Hesaba göre limit
Bankacılığı bıraktı milyonlarla oynuyor
Bankacılığı bıraktı milyonlarla oynuyor
Eylül ihracatında rekor kıracağız
"Eylül ihracatında rekor kıracağız"
Bakan Pekcan'dan ihracat açıklaması
Bakan Pekcan'dan ihracat açıklaması
O ilaçlar geri ödeme listesinde!
O ilaçlar geri ödeme listesinde!
Tatile gidenler dönmüyor! Fiyatlar yüzde 30 arttı...
Tatile gidenler dönmüyor! Fiyatlar yüzde 30 arttı...
BDKK'dan önemli swap kararı!
BDKK'dan önemli swap kararı!
Daha Fazla Video Göster