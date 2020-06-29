Twitter hesabından "#DaimaSeninle" etiketiyle Vakıfbank'ın istikrarlı bir büyüme sergilemesi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hayalleri, hedefleri olan büyük Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor. Tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "#DaimaSeninle" etiketiyle Vakıfbank'ın istirarlı bir büyüme sergilemesini değerlendirdi.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Vakıfbank çok istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Hayalleri, hedefleri olan büyük Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor. Tebrik ederim. #DaimaSeninle" diye yazdı.