Son dakika haberine göre; Davos'ta konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye’nin borç karnesi çok sağlam. Borç oranı görece yüksek olan özel sektörün dahi benzerlerine göre durumu iyi. Özel sektörün borcunun bir bölümü ihracatçıların karşılıklı kredileri kaynaklı" dedi.

"Davos 2020 Dünya Ekonomik Forumu'nda Küresel Büyüme Ajandasını Şekillendirmek" başlıklı oturumda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin son 5 yıldaki ihracat performansının önceki 5 yıldan çok daha iyi olduğunu kaydetti. Albayrak "Türkiye'nin özel sektörü bölgedeki karmaşalardan sıyrılmada çok şey öğrendi" ifadelerine yer verdi.

"SON 16 YILDA ALTYAPI VE ENERJİYE ÇOK YATIRIM YAPTIK"



Bakan Albayrak, "Son 16 yılda altyapı ve enerjiye çok yatırım yaptık" diye konuştu.