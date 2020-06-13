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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı! "Yatırımlarımızdaki odağımız: Milli üretim"

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Giriş: 13.06.2020 18:08
Güncelleme:13.06.2020 18:10
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından "Milli üretim" ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

SANAYİCİMİZE DAHA ÇOK DESTEK VERECEĞİZ
"Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz.

YATIRIMLARIMIZDAKİ ODAĞIMIZ: MİLLİ ÜRETİM
Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz."

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