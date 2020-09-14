Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İstikrar sürsün Türkiye büyüsün!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün... Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün... Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme." dedi.