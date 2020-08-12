12 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 7 yıldır battık bittik lobisi aynı kişiler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 7 yıldır battık bittik lobisi aynı kişiler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.08.2020 21:38
Güncelleme:12.08.2020 21:45
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, "Gezi’den beri battık bittik lobisi 2013’te de ne diyordu ekonomiyi durdurun. Şimdi ne diyorlar IMF’ye teslim edin. Bizim azınlık kesimimiz var sosyal medya ile yatan kalkan. Bir kesim üzerinden kuşatma var. Anadolu’da geri dönüşler alıyorum. 3 ay boyunca geri dönüşlere bakıyorum. Birçok ilden geri dönüş aldık. Sokağa çıkılmayan iklimde biz destek verdik. 210 bin firmaya 150 milyon liradan fazla destek verdik. Düşük maliyetlerle destek sağladık." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak: 7 yıldır battık bittik lobisi aynı kişiler
Bakan Albayrak: 7 yıldır battık bittik lobisi aynı kişiler
Bakan Albayrak: Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz
Bakan Albayrak: Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz
Aşı için beklentiler neler? Ekonomiyi...
Aşı için beklentiler neler? Ekonomiyi...
Araç sahipleri dikkat! Bakanlık o süreyi uzattı
Araç sahipleri dikkat! Bakanlık o süreyi uzattı
Altında balon fiyat uyarısı
Altında balon fiyat uyarısı
Konut ve taşıt kredilerinde düşük faiz dönemi bitiyor
Konut ve taşıt kredilerinde düşük faiz dönemi bitiyor
BDDK'dan kredi dolandırıcılığı uyarısı
BDDK'dan kredi dolandırıcılığı uyarısı
Devlet salgın sürecinde 300 milyar kredi kullandırdı
Devlet salgın sürecinde 300 milyar kredi kullandırdı
Başkan Erdoğan'dan çok konuşulacak IMF sözleri
Başkan Erdoğan'dan çok konuşulacak IMF sözleri
Konut ve taşıt kredileri yükseldi mi?
Konut ve taşıt kredileri yükseldi mi?
Atın fiyatlarında geri çekilme başladı mı?
Atın fiyatlarında geri çekilme başladı mı?
Sahte altın nasıl anlaşılır?
Sahte altın nasıl anlaşılır?
Daha Fazla Video Göster