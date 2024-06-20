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Hazine Bakanı Şimşek İngiltere'de Yatırımcılarla buluştu! Mehmet Şimşek milyarlarca doları yöneten yatırımcılarla görüşüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 18:05
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcı toplantılarına katılmak için İngiltere’de. Mehmet Şimşek milyarlarca doları yöneten Avrupalı yatırımcılarla görüşmelerde bulunuyor. Notlar A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı. İşte detaylar…
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