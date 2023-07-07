İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde kiralar yükselirken boş ev bulmak da hayli zor. Piyasadaki artışın sebeplerinden biri de boş tutulan hayalet evler. Peki hayalet evler kira fiyatlarını etkiliyor mu? Boş evler neden kiraya verilmiyor? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı verdi.

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