Havalimanlarında yolcu sayısı artışı! Şubat ayında 9 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2022 yılı Şubat verilerine göre, 9 milyonu aşkın yolcu havalimanlarını kullanırken, 105 bin 990 uçak trafiği yaşandı.