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Havalimanlarında yolcu sayısı artışı! Şubat ayında 9 milyonu aştı

İHA
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Giriş: 08.03.2022 12:21
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2022 yılı Şubat verilerine göre, 9 milyonu aşkın yolcu havalimanlarını kullanırken, 105 bin 990 uçak trafiği yaşandı.
Havalimanlarında yolcu sayısı 9 milyonu aştı
Havalimanlarında yolcu sayısı 9 milyonu aştı
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