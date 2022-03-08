08 Mart 2022, Salı
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Havalimanlarında yolcu sayısı artışı! Şubat ayında 9 milyonu aştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2022 yılı Şubat verilerine göre, 9 milyonu aşkın yolcu havalimanlarını kullanırken, 105 bin 990 uçak trafiği yaşandı.