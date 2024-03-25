Hangi emekli ne kadar promosyon alacak? Promosyon güncellemesinde başvuru günü

Kamu bankalarında yüksek emekli promosyon dönemi başlıyor. Diğer bankalar da promosyonları yükseltecek mi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, A Haber'de konu ile ilgili detayları anlattı.

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