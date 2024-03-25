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Hangi emekli ne kadar promosyon alacak? Promosyon güncellemesinde başvuru günü

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2024 11:32
Kamu bankalarında yüksek emekli promosyon dönemi başlıyor. Diğer bankalar da promosyonları yükseltecek mi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, A Haber'de konu ile ilgili detayları anlattı.
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