Hamsi bolluğu! İyi haber geldi... Hamsinin kilosu ne kadar oldu? | İşte hamsi 2020 kg fiyatı...

Son dakika haberi... Vatandaşların severek tükettiği hamsiden güzel haber geldi. İstanbul, Trabzon, Samsun'da denize açılan balıkçılar rotasını Karadeniz’e kıyısı olan Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı İğneada Beldesine çevirdi. Denize açılan balıkçılar, yüzlerce kasa hamsi ile limana döndü. Peki, hamsinin kilosu ne kadar oldu? İşte hamsi haberinin ayrıntıları...

Denize açılan balıkçılar, yüzlerce kasa hamsi ile limana döndü. İstanbul, Trabzon, Samsun'da denize açılan balıkçılar rotasını Karadeniz'e kıyısı olan Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı İğneada Beldesine çevirdi.

Karadeniz'de hamsi balığının izini süren balıkçı tekneleri İğneada Limanı'na kasalar dolusu hamsi ile döndü. Kasa kasa hamsileri kamyonlara yükleyen balıkçılar "Bu gidişle balık fiyatları düşücek" diye konuştu.

İğneada limanına 600 kasa ile dönen Mehmet Ali Alakuş tayfası ile 1 Eylül'den bu yana denizde olduğunu belirterek "Marmara'dan başladık Karadeniz'den çıktık. İğneada'da görmediğimiz kadar balık denk geldi. Fiyatlar inşAllah ucuzlar, halk ucuza yer" dedi.

Balığın geçtiğimiz seneye göre çok bereketli olduğunu söyleyen Mehmet Özaydın "Bu sene geçtiğimiz senelere göre daha çok verim alıyoruz. Bu gidişle halkımız bu sene çok balık tüketecek" şeklinde konuştu.

HAMSİNİN KİLOSU NE KADAR OLDU?



Limana gelen vatandaşlar teknelerden hamsinin kilosunu 8 TL'den aldı.









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