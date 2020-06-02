Hamish McRae'den flaş sözler: Türkiye en büyük 10 ekonomiden biri olacak | Video

Koronavirüs salgını, başta İtalya ve İspanya olmak üzere Avrupa ekonomisine ağır bir darbe vurdu. Sürecin başlangıcından bu yana izlediği strateji ile örnek gösterilen Türkiye ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 ile dünyanın en fazla büyüyen ülkesi oldu. Peki, uzmanlar ne söylüyor? İngiliz ekonomi yazarı Hamish McRae, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye için çarpıcı ifadeler kullanan İngiliz ödüllü ekonomi yazarı Hamish McRae, "Bence Türkiye'nin büyük fırsatları var. Türkiye'nin hızlı büyüyen bir ekonomi olmasının iki sebebi var. Birinci sebep, Yunanistan, İtalya ve ispanya'ya kıyasla oldukça uygun bir demografisinin olması. İkincisi ise, orta gelirli bir ekonomi olması. Yapısı gereği tedarik zincirini yukarıya taşıyacak. Yani önümüzdeki 10 yıl açısından Türk ekonomisi konusunda pozitifim." açıklamasında bulundu.

Koronavirüs salgını, başta İtalya ve İspanya olmak üzere Avrupa ekonomisine ağır bir darbe vurdu. Sürecin başlangıcından bu yana izlediği strateji ile örnek gösterilen Türkiye ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 ile dünyanın en fazla büyüyen ülkesi oldu. Peki, uzmanlar ne söylüyor? İngiliz ödüllü ekonomi yazarı Hamish McRae, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.



HAMISH MCRAE'DEN FLAŞ SÖZLER: TÜRKİYE EN BÜYÜK 10 EKONOMİDEN BİRİ OLACAK

Soru: Türkiye, virüsün etkilerinin görüldüğü martı da kapsayan ilk çeyrekte % 4.5 ile dünyanın en fazla büyüyen ülkesi oldu. Peki salgın Avrupa ülkelerini nasıl etkiledi? Pandeminden sonra küresel ekonomiyi neler bekliyor? Özellikle salgın döneminde Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

İngiliz ekonomi yazarı Hamish McRae: Bence Türkiye hızlı büyüyen bir ekonomi olarak şanslı. Yapılan analizler Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline geleceğini gösteriyor. 2030'a kadar bu yola girmiş olacak. Yapısı gereği hızlı bir şekilde büyüyor. Bence bu yüzden Türkiye, bu acil durum karşısında oldukça iyi gidiyor. İtalya ve ispanya gibi diğer güney Avrupa ülkelerine göre salgından daha az etkilenecek. Muhtemelen diğer ülkelerin yaşadığı zorluklardan faydalanabilecek. Bence Türkiye'nin büyük fırsatları var. Türkiye'nin hızlı büyüyen bir ekonomi olmasının iki sebebi var. Birinci sebep, Yunanistan, İtalya ve ispanya'ya kıyasla oldukça uygun bir demografisinin olması. İkincisi ise, orta gelirli bir ekonomi olması. Yapısı gereği tedarik zincirini yukarıya taşıyacak. Yani önümüzdeki 10 yıl açısından Türk ekonomisi konusunda pozitifim.





Soru: Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, Türk lirasına değer kaybettirmeye yönelik manipülatif ataklarına devam ediyor. Atılan bu tarz adımları nasıl yorumluyorsunuz?

Hamish McRae: Bazen Londra merkezli kuruluşlardaki spekülatörlerin yaptığı gibi saldırılar gerçekleşiyor. Bu kimi zaman işe yarıyor kimi zaman da başarısız oluyor. Türk lirasına saldıran çok sayıda kuruluşun büyük miktarda para kaybettiğini düşünüyorum. Uzun vadede, Türk lirasının durumu hükümetin izlediği politikalara ya da ekonominin başarısına bağlı olacak. Eğer haklıysam Türk ekonomisi oldukça iyi bir şekilde ilerleyecek. Türk lirasının oldukça iyi bir yöne gitmesini bekliyorum. Bence pandemi geçtikten sonra Türkiye zayıf değil güçlü olacak.





Soru: Sizce salgının ardından gelişmekte olan ülkeleri nasıl bir tablo bekliyor olacak?

Hamish McRae: Bence gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelere kıyasla daha hızlı bir şekilde büyümeye devam edecek. bazı istisnalar olacak. Bence, kaynakları konusunda bağımlılığı olan ülkeler, petrol bağımlılığı olanlar muhtemelen daha yavaş büyüyecekler. Güçlü bir imalat temeli olan ülkeler ise daha önce olduklarından daha iyi bir şekilde ilerleyecekler. Bence pandemiden çıkarmamız gereken büyük mesaj, bunun sonunda kazananlar ve kaybedenler olacağı. Geçtiğimiz 3 ay içerisinde, kaybedenleri gördük. Bu açık. Henüz görmediğimiz şey ise kazananlar. Bence 5 yıl sonra, bu sürece dönüp baktığımızda, evet bu korkunçtu ama bu savaşı nasıl vermemiz gerektiğini öğrendik diyeceğiz. Ofislerimizi ve fabrikaları nasıl daha verimli bir şekilde işletebileceğimizi öğrendik. Bence bunun olumlu yanlarını görmemiz de önemli. Aylar geçtikçe bunun daha da farkında olacağız. Umarım haklı çıkarım.





Soru: Peki salgın Avrupa ekonomisini nasıl etkiledi?

Hamish McRae: Bence pandemi Avrupa ekonomisinin yapısını 2 açıdan etkiledi. Oldukça hızlı büyüyen bazı sektörler, çok ağır bir darbe aldı. Bunlar turizm ve seyahat. Seyahat ve turizm iki büyük sektör. Bunlar ciddi bir şekilde etkilendi. Soru şu, büyümeye devam edecekler mi? bence cevap evet ama kendilerini toparlamaları 2-3 yıl alabilir. Tam büyürken bir darbe aldılar. Yeniden büyümeye başlamaları zaman alacaktır. özellikle İtalya ve ispanya, turizm işinde ağır bir darbe yedi. tamamen yok olmadı ama çok ama çok zayıf bir hale geldi. bu yüzden onların toparlanması daha zor olacak.

Soru: ABD'de işsizlik yüzde 14,7 ile Büyük Buhran döneminden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. bir taraftan da ülke geniş çaplı protestolara ev sahipliği yapıyor. sizce tüm bunlar nasıl sonuçlanacak?

Hamish McRae: Bence politikayı bir kenara bırakıp ekonomik açıdan bakacak olursak eyaletlerde önemli olan şey Amerikalı tüketicilerin ne zaman yeniden para harcamaya başlayacağı. Eğer insanlar alışveriş merkezlerine geri dönerse yeniden restoranlara giderlerse amerikan ekonomisi kendisini toparlayacaktır. Bence Avrupa'ya kıyasla abd daha hızlı bir şekilde iyileşecek.