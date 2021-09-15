Halden markete fahiş fiyat farkı! Aradaki fark kimin cebine giriyor?

Halden markete ve marketler arası fiyat farkı vatandaşa isyan ettiriyor. Aynı ürün farklı ilçelerde hatta aynı ilçede olan marketler arasında bile fiyat değişiyor. A Haber ekipleri de sizler için sokağa çıktı fiyat araştırması yaptı. Gelişmeleri Adana'da Halil İbrahim Uğur ve İstanbul'da Melis Coşan İslamoğlu aktardı.