15 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Halden markete fahiş fiyat farkı! Aradaki fark kimin cebine giriyor?

Halden markete fahiş fiyat farkı! Aradaki fark kimin cebine giriyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2021 10:01
Halden markete ve marketler arası fiyat farkı vatandaşa isyan ettiriyor. Aynı ürün farklı ilçelerde hatta aynı ilçede olan marketler arasında bile fiyat değişiyor. A Haber ekipleri de sizler için sokağa çıktı fiyat araştırması yaptı. Gelişmeleri Adana'da Halil İbrahim Uğur ve İstanbul'da Melis Coşan İslamoğlu aktardı.
İşte hal işte market! Fark kimin cebine giriyor?
İşte hal işte market! Fark kimin cebine giriyor?
Merkez Bankası’ndan döviz adımı
Merkez Bankası’ndan döviz adımı
Fahiş fiyat denetimi! Tek tek incelendi
Fahiş fiyat denetimi! Tek tek incelendi
Balıkseverlere müjde! Bolluk başladı
Balıkseverlere müjde! Bolluk başladı
Fahiş kiraya karşı yeni model!
Fahiş kiraya karşı yeni model!
9 büyükşehirde 10 toptancı halinde eş zamanlı hal denetimi
9 büyükşehirde 10 toptancı halinde eş zamanlı hal denetimi
Akdeniz Sahil Yolu | 11 saatlik yol 4-5 saate düşecek!
Akdeniz Sahil Yolu | 11 saatlik yol 4-5 saate düşecek!
Kiralara Avrupa çözümü!
Kiralara Avrupa çözümü!
Devlet sebze ve meyve fiyatları merek altına aldı
Devlet sebze ve meyve fiyatları merek altına aldı
Krediler nasıl yapılandırılacak?
Krediler nasıl yapılandırılacak?
Sanayi üretimi 15 aydır aralıksız artıyor
Sanayi üretimi 15 aydır aralıksız artıyor
Sanayide çarklar dönüyor!
Sanayide çarklar dönüyor!
Daha Fazla Video Göster