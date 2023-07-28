28 Temmuz 2023, Cuma
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Haksız kazanca 361 milyon TL ceza
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, rekabetçi piyasa yapısını sürdürülebilir kılmak ve fiyat istikrarına katkı sağlamak amacıyla otomotiv, gıda ve temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, “Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum” dedi.