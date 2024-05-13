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Gramaj standardı çağrısı! Enflasyon ile mücadeleye katkı sağlayacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.05.2024 10:06
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken temel gıdadan zorunlu tüketim mallarına kadar paketli tüm ürünlere gramaj standardının getirilmesi gerektiğini söyledi. Böyle bir adımın enflasyonla mücadeleye de katkı sağlayacağını belirten Palandöken ayrıca tüketicinin de aldığı ürün konusunda kafasında soru işareti kalmayacağını vurguladı.
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