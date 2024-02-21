21 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Gram altın tüm zamanların zirvesinde! İslam Memiş A Haber'de rakam verdi: Yükselişler devam edecek

Gram altın tüm zamanların zirvesinde! İslam Memiş A Haber'de rakam verdi: Yükselişler devam edecek

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.02.2024 16:40
Altın fiyatlarında ve borsada hareketlilik sürüyor. Her iki yatırım aracı da yukarı yönlü hareket ediyor. Yükselişler sürecek mi? Gram altın ne kadar olur? Finans Analisti İslam Memiş A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, “Yükselişlerin yıl içerisinde devam etmesini bekliyoruz. Yıl sonunda 3 bin TL seviyesini hedef alan bir yükseliş trendinde şu an altın fiyatları.” ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber’de rakam verdi: Yükselişler devam edecek
A Haber'de rakam verdi: Yükselişler devam edecek
THY 5 bin personel alacak
THY 5 bin personel alacak
Annelere erken emeklilik fırsatı
Annelere erken emeklilik fırsatı
Fahiş aidata karşı ne yapılmalı?
Fahiş aidata karşı ne yapılmalı?
THY’den istihdama dev katkı
THY'den istihdama dev katkı
Altında güneşli günler! Rekor tahmin
Altında güneşli günler! Rekor tahmin
Doğum borçlanması nasıl olacak? Nasıl hesaplanır?
Doğum borçlanması nasıl olacak? Nasıl hesaplanır?
Benzin ve motorine indirim çağrısı!
Benzin ve motorine indirim çağrısı!
TROY’un avantajları neler?
TROY'un avantajları neler?
Kimler emlak vergisi ödeyecek?
Kimler emlak vergisi ödeyecek?
Ramazan öncesi etiketler değişir mi?
Ramazan öncesi etiketler değişir mi?
Kira geliri elde edenler dikkat!
Kira geliri elde edenler dikkat!
Daha Fazla Video Göster