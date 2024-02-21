Gram altın tüm zamanların zirvesinde! İslam Memiş A Haber'de rakam verdi: Yükselişler devam edecek

Altın fiyatlarında ve borsada hareketlilik sürüyor. Her iki yatırım aracı da yukarı yönlü hareket ediyor. Yükselişler sürecek mi? Gram altın ne kadar olur? Finans Analisti İslam Memiş A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, “Yükselişlerin yıl içerisinde devam etmesini bekliyoruz. Yıl sonunda 3 bin TL seviyesini hedef alan bir yükseliş trendinde şu an altın fiyatları.” ifadelerini kullandı.

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