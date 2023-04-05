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GRAM ALTIN tarihi rekor kırdı! Altın fiyatlarında çarpıcı tahmin

A Haber
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Giriş: 05.04.2023 14:12
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Altın piyasasında son durum ne? A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.
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