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Gram altın 600 lira oldu mu? Çeyrek altın 1000 lirayı gördü mü? | Altın fiyatlarında son durumu CANLI takip

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Giriş: 11.11.2021 23:16
Güncelleme:11.11.2021 23:16
Altın fiyatları son 5 ayın zirvesini gördü. Peki gram altın fiyatı 600 lira oldu mu? Çeyrek altın 1000 lirayı gördü mü? Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki son durumu haberimizde bulabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? İŞTE SON RAKAMLAR - CANLI


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