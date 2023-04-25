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Gözler Temmuz zammında! Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

A Haber
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Giriş: 25.04.2023 13:38
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz zammı için Başkan Erdoğan'da. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş detayları aktardı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Tarkan Zengin konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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