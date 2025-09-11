11 Eylül 2025, Perşembe

Gözler Merkez Bankası’nda! Faiz kararı ne olacak? Uzman isim A Para’da değerlendirdi

Gözler Merkez Bankası’nda! Faiz kararı ne olacak? Uzman isim A Para’da değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 10:45
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Başkan Fatih Karahan yönetiminde bugün toplanacak. Toplantıda piyasaları etkileyecek olan faiz kararı açıklanacak. Ekonomistler bu toplantıda da indirimin süreceğini öngörüyor. Peki, karar ne olacak? Ekonomist Hikmet Baydar, A Para’da konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
