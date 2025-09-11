Gözler Merkez Bankası’nda! Faiz kararı ne olacak? Uzman isim A Para’da değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Başkan Fatih Karahan yönetiminde bugün toplanacak. Toplantıda piyasaları etkileyecek olan faiz kararı açıklanacak. Ekonomistler bu toplantıda da indirimin süreceğini öngörüyor. Peki, karar ne olacak? Ekonomist Hikmet Baydar, A Para’da konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

