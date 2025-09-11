11 Eylül 2025, Perşembe
Gözler Merkez Bankası’nda! Faiz kararı ne olacak? Uzman isim A Para’da değerlendirdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Başkan Fatih Karahan yönetiminde bugün toplanacak. Toplantıda piyasaları etkileyecek olan faiz kararı açıklanacak. Ekonomistler bu toplantıda da indirimin süreceğini öngörüyor. Peki, karar ne olacak? Ekonomist Hikmet Baydar, A Para’da konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.