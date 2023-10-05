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Gökkuşağı alabalığı üretimi! Türkiye üretimde lider

A Haber
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Giriş: 05.10.2023 16:10
Türkiye gökkuşağı alabalığı üretiminde ilk sıraya yükseldi. O tesislerden birinde bulunan A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan  Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz önemli bilgiler verdi.
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