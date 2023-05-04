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Gabar keşfinin tarihi anlamı! Günlük kullanımın 10’da biri

A Haber
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Giriş: 04.05.2023 12:17
Gabar'da yapılan bu önemli keşif Türkiye'nin tüketimine nasıl yansıyacak, ülke ekonomisine nasıl katkı sağlayacak.? Tüm bu soruların cevabını A Haber’e konuşan Enerji Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın verdi.
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