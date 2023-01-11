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Fiyat sabitleme yayılıyor! Beyaz eşya, giyim….Hangi sektörde fiyatlar sabitlenecek?​

A Haber
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Giriş: 11.01.2023 10:36
Zincir marketlerin binlerce üründe başlattığı indirim kampanyası diğer sektörlere de yayılmaya başladı. Sezon ürünlerinde yüzde 60'a varan indirim uygulayan tekstil markalarına her geçen gün yenisi ekleniyor. Söz konusu indirimlerin, enflasyonla mücadeleye katkı sunması bekleniyor. Giyim, beyaz eşya, plastikçiler sırada... Özellikle stok fazlasının bulunduğu sektörlerde stokları eritme yarışı yaşanıyor.
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Fiyat sabitleme yayılıyor! Beyaz eşya...
Fiyat sabitleme yayılıyor! Beyaz eşya...
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