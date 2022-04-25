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Fiyat etiketlerinde zincir market etkisi! Rekabet Kurumu raporunu tamamladı

A Haber
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Giriş: 25.04.2022 09:39
Rekabet Kurumu, yaş sebze ve meyvelerin fiyatlarına ilişkin çalışmasını tamamladı. Hazırlanan raporda, fiyat etiketlerinde "zincir marketlerin" etkisine dikkat çekildi. Raporda başka hangi ayrıntılar var? Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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