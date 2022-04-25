25 Nisan 2022, Pazartesi
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Fiyat etiketlerinde zincir market etkisi! Rekabet Kurumu raporunu tamamladı
Rekabet Kurumu, yaş sebze ve meyvelerin fiyatlarına ilişkin çalışmasını tamamladı. Hazırlanan raporda, fiyat etiketlerinde "zincir marketlerin" etkisine dikkat çekildi. Raporda başka hangi ayrıntılar var? Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.