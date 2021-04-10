"Fırsatçıları ihbar edin!" dedi A Haber canlı yayınında numarayı paylaştı! Fahiş zam yapanlara sert tepki

Gıda fırsatçıları Ramazanı fırsat bilip harekete geçti. Domates, yumurta, sivri biber, bakliyat ve süt ürünlerinin son 5 günde spekülatif hareketlilik yaşandığını belirten Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Yardımcısı Sinan Vargı, tüketicileri uyardı. Vargı marketlerde bu tip fahiş fiyatlarla karşılaşılması durumunda ALO 174-175 hattına şikayette bulunmalarını tavsiye etti.

Ramazan ayını fırsat bilip bazı ürünlerde 8 kat fahiş fiyat uyguladılar. A Haber canlı yayınında Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Yardımcısı Sinan Vargı, tüketicilerini fırsatçılara karşı uyardı.

RAMAZAN KOLİSİNDE SON TÜKETİM TARİHİ GEÇEN ÜRÜN VARSA...

Vargı, Ramazan ayı için hazırlanan kolilerin içerisinde son tüketim tarihi geçmiş ürünleri koyanlara yasa gereği tutuklanması gerektiğini, bunun tüketicinin sağlığıyla oynamak olduğunu, dolandırıcılık olduğunu söyledi. Bu tür eylemlerde bulunanların ertelemesiz hapis cezasına çarptırılması gerektiğini ifade etti.

"ALO 175'E İHBAR EDİN!"

Tüketicilerin fahiş fiyat zammı yaptığı ürünlerin fotoğrafını çekmesini talep eden Sinan Vargı, Ticaret Bakanlığının Haksız Fiyat Araştırma Kurulunun ALO 175 hattına bunu ihbar etmesini istedi. Öte yandan Vargı, 'Haksız fiyat uygulamaları' adıyla cep telefonlarına indirilebilen bir uygulama olduğunu bu sayende ihbar işlemlerinin daha kolay bir şekilde yapılabileceğini belirtti.