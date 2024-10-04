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Fırsatçı emlakçılara 89 milyon ceza!

Fırsatçı emlakçılara 89 milyon ceza!

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 14:42
Konut kredisi faizlerinin düşmeye başlamasıyla birlikte satılık konut fiyatlarına zam yapan yüzlerce emlakçıya 89 milyon lira idari para cezası kesildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı anlattı.
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Fırsatçı emlakçılara 89 milyon ceza!
Fırsatçı emlakçılara 89 milyon ceza!
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