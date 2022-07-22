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Fındık rekoltesinde yüzde 12 artış bekleniyor! Fındık alım fiyatı ne zaman açıklanacak?

A Haber
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Giriş: 22.07.2022 13:23
Fındıkta bu yıl rekoltede yüzde 12 artış bekleniyor. Peki fındık alım fiyatları ne kadar olacak? Fındık alım fiyatı ne zaman açıklanacak? Geelişmeleri Trabzon'da bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım’ın konuğu olan Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk aktardı.
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