Fındık rekoltesinde yüzde 12 artış bekleniyor! Fındık alım fiyatı ne zaman açıklanacak?

Fındıkta bu yıl rekoltede yüzde 12 artış bekleniyor. Peki fındık alım fiyatları ne kadar olacak? Fındık alım fiyatı ne zaman açıklanacak? Geelişmeleri Trabzon'da bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım’ın konuğu olan Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk aktardı.

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