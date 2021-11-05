Felaket tellalları yine başaramadı! Büyüme tam gaz

Türkiye pandemiye rağmen diğer ülkelerden pozitif ayrışıp büyümeye devam ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşları büyüme beklentilerinde revizelere gitti. İhracatta rekor üstüne rekor kırılıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

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