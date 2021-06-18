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FED'in kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Altında düşüş sürecek mi yoksa yükselecek mi? Canlı yayında flaş açıklama
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 497,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 805,00 lira, Cumhuriyet altını 3.296,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 yükselişle 497,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın( Gr.) 496,50 496,70 497,00 497,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.272,00 3.293,00 3.275,00 3.296,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 452,80 456,80 453,25 457,25
Lira(Tam) Ziynet 3.197,00 3.217,00 3.200,00 3.220,00
Yarım Ziynet 1.599,00 1.609,00 1.600,00 1.610,00
Çeyrek Ziynet 799,00 804,00 800,00 805,00