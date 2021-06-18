FED'in kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Altında düşüş sürecek mi yoksa yükselecek mi? Canlı yayında flaş açıklama

ABD Merkez Bankası FED'in kararı altın piyasasını nasıl etkiledi? Gram altında düşüş sürecek mi? Altın fiyatları yeniden yükselir mi? A Para canlı yayınına katılan Tongunç Erbaş, altın ve gümüş fiyatlarına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erbaş, yıl sonuna doğru altın fiyatlarındaki düşüşün süreceğini iddia etti. İşte o çarpıcı açıklamalar...

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 497,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 805,00 lira, Cumhuriyet altını 3.296,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 yükselişle 497,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın( Gr.) 496,50 496,70 497,00 497,20

Cumhuriyet Ata Lira 3.272,00 3.293,00 3.275,00 3.296,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 452,80 456,80 453,25 457,25

Lira(Tam) Ziynet 3.197,00 3.217,00 3.200,00 3.220,00

Yarım Ziynet 1.599,00 1.609,00 1.600,00 1.610,00

Çeyrek Ziynet 799,00 804,00 800,00 805,00