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FED'in faiz kararı piyasaları nasıl etkiler? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 13:30
Gözler bugün FED'in açıklayacağı yılın ilk faiz kararında. Karar piyasaları nasıl etkiler? Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi A Haber'de değerlendirdi.
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