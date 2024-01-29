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FED'in faiz kararı ne olacak? Piyasaları nasıl etkileyecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 15:46
Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımlarını doğrudan etkileyen FED faiz kararı, 31 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak. Kararın piyasaya olası etkilerini Ahlatcı Yatırım Direktörü Tonguç Erbaş A Haber'de değerlendirdi.
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