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FED politikalarının piyasalara etkisi

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Giriş: 19.07.2021 11:48
Güncelleme:19.07.2021 11:59
Tacirler Menkul Değerler Yurt İçi Satış Direktörü Soner Aydın, FED politikalarının piyasalara etkisi, varlık alımlarında izlenecek yol ve enflasyonun yükselmesi halinde FED'in nasıl bir politika izleyeceğine dair A Para'da değerlendirmelerde bulundu.

Tacirler menkul değerler yurt içi satış direktörü Soner Aydın FED'in politikalarına ilişkin A Para ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aydın açıklamalarında FED'in destekleyici duruşunu sürdüreceğinin altını çizdi. Aydın, sözlerinin devamında Amerika Merkez Bankası'nın (FED) enflasyonla ilgili tutumunun değiştiğini söyledi.

Soner Aydın değerlendirmelerine şu ifadelerle devam etti:

FED ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE NASIL BİR ADIM ATACAK?

''FED'in enflasyonla ilgili tanımı ''geçici'' olduğunu yönündeydi. Artık geçici olmayabilir, kalıcı olursa neler yapabiliriz, kalıcı olursa hangi adımları atabiliriz? FED'in söylemleri bu yönde değişmeye başladı. Gelen rakamların Amerika tarafında yüksek olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu gelen rakamlara karşı FED'in nasıl bir atacağını aslında yavaş yavaş açıklanmaya başladı.''

FED, daha önce ''varlık alımlarını azaltırız '' açıklamasını 2024 yılı için yapmıştı. Ancak bu tarih daha sonra 2023'e çıktı. Bu tarih gittikçe yaklaşırken FED'in şu anda da kasım-aralık gibi varlık azaltımı karara bağlaması bekleniyor.

ENFSLASYON YÜKSELİŞİNDE FED NASIL BİR POLİTİKA İZLEYECEK?

Soner Aydın açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı:

''Enflasyonla ilgili çok fazla yükselirse FED ''para politikamızı ayarlayacağız'' açıklamasında bulundu. Varlık alımlarını sürdürüp sürdürülmeyeceği tartışılıyor.''

ABD'NİN TAHVİLLERİNİN YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

''Diğer FED başkanları da bazılarının varlık alımlarını azaltacağı yönünde bir açıklaması oldu. Ancak son çeyrekte bunun yansımalarını göreceğiz. Enflasyonun yükselişi, varlık alımlarının azaltılması, FED'in enflasyona karşı duruşu, eğer enflasyonun yükselişini frenleyemezlerse şu an Amerika'nın 10 yıllık tahvillerinin 1.30 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bunun da yıl sonunda 1.75 seviyelerine tekrar yükselmesi tahmin ediliyor.''

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