Fark ödemesi ne zaman yapılacak? İşte emeklilerin yeni hakları

En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından herkes farkların ne zaman yatacağını merak ediyordu. Milyonlarca emeklinin beklediği ödemeler için tarih kesinleşti. 7 Ağustos'tan itibaren emeklilerin 2 bin 500 liralık zam farkı hesaplarında olacak.

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