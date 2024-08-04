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Fark ödemesi ne zaman yapılacak? İşte emeklilerin yeni hakları

Fark ödemesi ne zaman yapılacak? İşte emeklilerin yeni hakları

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.08.2024 08:49
En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından herkes farkların ne zaman yatacağını merak ediyordu. Milyonlarca emeklinin beklediği ödemeler için tarih kesinleşti. 7 Ağustos'tan itibaren emeklilerin 2 bin 500 liralık zam farkı hesaplarında olacak.
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Fark ödemesi ne zaman yapılacak?
Fark ödemesi ne zaman yapılacak?
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