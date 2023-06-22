Faiz kararı sonrası Bakan Şimşek'ten açıklama: Paramızın istikrarı dolarizasyon için en etkili yöntemdir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, fiyat istikrarına odaklanan ve finansal istikrarı gözeten kurala dayalı para politikasının Türkiye’ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacağını söyledi. Şimşek, "Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN