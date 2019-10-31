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31.10.2019
Faiz indirimi konut satışlarını hareketlendirdi! Peki konut faiz oranları tam olarak nasıl oluyor ve konut faiz oranı ne kadar?
Kredi faizlerinde düşüş eğilimi sürüyor. Merkez Bankası son 3 toplantıda 10 puan faiz indirimi gerçekleştirdi. Yüzde 24 seviyesindeki faiz yüzde 14'e gerilerken, bankalardaki kredi faiz oranları da sert şekilde geriledi. Faiz indirimleri ile birlikte konut satış piyasalarında da hareketlilik oluştu. peki konut kredilerinin taksitlendirme ve faiz oranları tam olarak nasıl oluyor ve faiz oranı ne kadar? işte tüm detaylar...
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