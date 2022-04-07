07 Nisan 2022, Perşembe
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Fahiş fiyatlara karşı 8 karar! Arz güvenliğinde yeni politikalar oluşturulacak
Gıda ürünlerinde fiyatlar, zincir marketler tarafından spekülatif biçimde yükseltiliyor. AK Parti vatandaşı rahatlatacak formüller üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Başkan Erdoğan ekonomide yeni safhaya geçtiklerini ve hedeflerinin alım gücünü eskisinden de yukarıya çıkarmak olduğunu duyurdu. Bu çerçevede 8 önemli kritik karar alındı. Gelişmeleri Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.