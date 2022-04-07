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Fahiş fiyatlara karşı 8 karar! Arz güvenliğinde yeni politikalar oluşturulacak

A Haber
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Giriş: 07.04.2022 10:05
Gıda ürünlerinde fiyatlar, zincir marketler tarafından spekülatif biçimde yükseltiliyor. AK Parti vatandaşı rahatlatacak formüller üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Başkan Erdoğan ekonomide yeni safhaya geçtiklerini ve hedeflerinin alım gücünü eskisinden de yukarıya çıkarmak olduğunu duyurdu. Bu çerçevede 8 önemli kritik karar alındı. Gelişmeleri Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Fahiş fiyatlara karşı 8 karar!
Fahiş fiyatlara karşı 8 karar!
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