Fahiş fiyata yüksek cezalar geliyor

Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri haline gelen fahiş fiyat uygulamaları ile ilgili AK Parti düğmeye bastı. Fahiş fiyata katmerli cezalar getiren yasa teklifi önümüzdeki günlerde Meclis gündemine taşınıp yasalaştırılacak ve fırsatçılara göz açtırılmayacak.

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