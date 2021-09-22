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Fahiş fiyata karşı eylem planı! 6 aksiyon yürürlüğe girecek

A Haber
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Giriş: 22.09.2021 10:09
Türkiye’nin fahiş fiyata karşı mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşın cebindeki paraya göz diken fırsatçılara karşı hallerde ve marketlerde denetimler aralıksız şekilde sürüyor. Bunun yanı sıra fahiş fiyata karşı eylem planı hazırlandı ve 6 aksiyon yürürlüğe girecek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Erdem değerlendirdi.

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