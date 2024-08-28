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Fahiş fiyata geçit yok! Ticaret Bakanlığı açıkladı: 210 milyon TL para cezası

Fahiş fiyata geçit yok! Ticaret Bakanlığı açıkladı: 210 milyon TL para cezası

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 09:02
Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 2024 yılının ilk 8 ayında 81 ilde yapılan denetimlerde fahiş fiyat uygulayan işletmelere 210 milyon TL para cezası uygulandı.
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