Fahiş fiyat cezasını etikete yüklediler

Fahiş fiyat ve stokçuluk yapan işletmelere ceza yağdı. Ticaret Bakanlığı; süt, yumurta, makarna ve temizlik malzemesini fahiş fiyatla satan 21 işletmeye toplam 9 milyon 403 bin lira idari ceza uyguladı. Ancak bazı marketlerin bu cezayı etiketlere yansıttığı yönünde haberler geliyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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