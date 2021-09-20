20 Eylül 2021, Pazartesi
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Fahiş fiyat artışları nasıl önlenecek?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ekonomi alanında atılacak adımlara hız verildi. Ekonomi kurmayları ile AK Parti'nin Meclis ayağının yasalarla destek vereceği ortak çalışmayla enflasyon, hayat pahalılığı ve fiyat artışlarındaki spekülasyonlarla mücadele edilecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.