EYT’lilerin maaşı nasıl hesaplanacak? EYT'li yüzde 30 zam alacak mı?

Asgari ücretten primi yatan EYT'li ne kadar maaş alacak? 4A, 4C VE 4B emekli maaşları nasıl hesaplanıyor? Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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