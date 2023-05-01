Milyonlarca emekli, memur, asgari ücretli, kamu işçisi temmuzda zamlı maaş, aylık alacak. İkramiyeler, sosyal destekler, kısa çalışma, işsizlik ödeneği, emzirme yardımı da artacak. Kesin zam oranı 3 Temmuz'da netleşecek. Peki EYT’liler temmuzda zam alacak mı? Emeklilikte son kazanç maaşı etkiler mi? EYT'li olmasına rağmen emekli olmadan çalışan kişinin emekli aylığı yükselir mi? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

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