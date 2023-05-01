01 Mayıs 2023, Pazartesi
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EYT’liler temmuzda zam alacak mı? Emeklilikte son kazanç maaşı etkiler mi?
Milyonlarca emekli, memur, asgari ücretli, kamu işçisi temmuzda zamlı maaş, aylık alacak. İkramiyeler, sosyal destekler, kısa çalışma, işsizlik ödeneği, emzirme yardımı da artacak. Kesin zam oranı 3 Temmuz'da netleşecek. Peki EYT’liler temmuzda zam alacak mı? Emeklilikte son kazanç maaşı etkiler mi? EYT'li olmasına rağmen emekli olmadan çalışan kişinin emekli aylığı yükselir mi? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.