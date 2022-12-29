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EYT'liler için 81 bin TL'lik MEKTUP! SGK kuyruğunda bekleyenler dikkat... BORÇLANMA nasıl yapılır? A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 29.12.2022 13:05
Güncelleme:29.12.2022 13:15
Son dakika EYT haberi... EYT sorunu çözüldü. EYT'li vatandaşlar SGK önlerinde kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar EYT ile ilgili birçok sorunun yanıtını merak ediyor. EYT'lilerin emekli aylıkları ne zaman bağlanır? EYT'de prim günü dolmayanların durumu ne olacak? Sigortalılık süresi dolmayanın durumu ne olacak? Prim günü eksik olan ne yapacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında EYT ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Duman, 2022 yılı haklarından faydalanmak için SGK kuyruklarında bekleyen vatandaşlar için 3'üncü bir alternatif yolu anlattı. İşte 81 bin TL'lik o mektup...
EYTliler için 81 bin TLlik MEKTUP! EYT'LİLER İÇİN 81 BİN TL'LİK MEKTUP!

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